Ярославський підтвердив бажання брати участь у приватизації ОПЗ

Харків 19 вересня. УНІАН. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент і власник групи DCH, як і раніше, планує брати участь в приватизації Одеського припортового заводу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії, про це сьогодні заявив президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, коментуючи журналістам свою позицію щодо участі черкаського ВАТ «Азот» (входить до складу DCH) у приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

«Мене, як і раніше, цікавить цей актив, і я планую брати участь в його приватизації», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він висловив надію, що економічне життя країни буде деполітизовано, і це, на його думку, дасть можливість повноцінно і ефективно працювати приватному бізнесу.

«Приватизація ОПЗ - важлива і потрібна справа для нашої країни, яка все ще добудовує ринкову економіку. На відміну від держави, приватний бізнес може навести лад на таких об`єктах і забезпечити їх ефективну роботу. На жаль, до останнього часу навколо ОПЗ було дуже багато політики і бюрократизму», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

При цьому він вбачає в діяльності держвлади ознаки того, що усунення політичного чинника дійсно можливо попри всі суперечності і перешкоди.

«Я бачу бажання влади забезпечити дійсно конкурентні і прозорі умови залучення інвесторів. Сподіваюся, що найближчим часом чинник політики піде остаточно, і приватизаційний процес продовжиться в нормальному режимі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод”.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

17 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовами Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» виніс ухвали, якими в забезпечення позовних вимог заборонив Фонду держмайна і конкурсної комісії здійснювати дії, пов`язані з продажем держпакета акцій ОПЗ.

Довідка УНІАН. DCH - одна з найбільших і таких, що найдинамічніше розвиваються, бізнес-груп України, яка має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить до ТОП-10 найзаможніших українців (за версією журналу «Корреспондент», 2009 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012.

DCH консолідує велику частину активів однієї з найстаріших ФПГ України – Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені, зокрема, промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами. З 2007 р. Група DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».