Металіст - Шахтар 1:1 (мол.)

Харків. 23 вересня. УНІАН. Напередодні матчу Чемпіонату України з футболу між Металістом і Шахтарем, який відбудеться сьогодні ввечері, провели зустріч молодіжні склади цих команд, передає Kharkiv EURO.

Команди зіграли внічию 1:1, повідомили у прес-службі ФК «Металіст».

Обидва м’ячі забив Войтенко: на 7-й хвилині - автогол, на 59-й – гол у ворота суперника.

Футболісти отримали вісім попереджень (Путівцев 11, Фомін 45, 51, Вицінець 53, Овчинніков 72, Яхно 85, Погребняк 89, Гайдаш 90). На 51-й хвилині з поля був вилучений Фомін.

Суддя матчу - Сергій Даньківський (Київ).

Фото прес-служби Металіста