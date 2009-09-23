Металіст - Шахтар 1:1 (мол.)
08:21, 23 вересня 2009Харьків
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8 попереджень і одне вилучення
Харків. 23 вересня. УНІАН. Напередодні матчу Чемпіонату України з футболу між Металістом і Шахтарем, який відбудеться сьогодні ввечері, провели зустріч молодіжні склади цих команд, передає Kharkiv EURO.
Команди зіграли внічию 1:1, повідомили у прес-службі ФК «Металіст».
Обидва м’ячі забив Войтенко: на 7-й хвилині - автогол, на 59-й – гол у ворота суперника.
Футболісти отримали вісім попереджень (Путівцев 11, Фомін 45, 51, Вицінець 53, Овчинніков 72, Яхно 85, Погребняк 89, Гайдаш 90). На 51-й хвилині з поля був вилучений Фомін.
Суддя матчу - Сергій Даньківський (Київ).
Фото прес-служби Металіста
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