Металіст відібрав у Шахтаря 2 очки

Харків. 23 вересня. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию з донецьким Шахтарем у пропущеному матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу, повідомляє Kharkiv EURO.

Гра закінчилася з рахунком 1:1.

Першими гол забили донеччани на 9-й хвилині першого тайму (Кравченко).

Металіст зумів відігратися вже за 8 хвилин. На 17-й хвилині Олійник пробив у дальню від воротаря «дев’ятку», і П’ятов у відчайдушному стрибку зумів лише простежити, як м’яч влетів у сітку воріт.

Шахтар, раніше номінально рівний з лідером чемпіонату - Динамо - за втраченими очками, втратив принципові два бали: у Динамо 19, у Шахтаря - 17 очок після сімох ігор.

Металісту нічия не дозволила вийти на третю сходинку, але з 13 очками він піднявся з 6-го на 5-е і готовий виборювати місце в трійці у «14-очкових» Дніпра і Таврії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА