Луценко розкритикував роботу харківської міліції

Харків. 28 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розкритикував роботу міліції в Харківській області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив у суботу, 26 вересня, журналістам у Харкові.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив дезорганізованість роботи органів МВС в регіоні. «Колектив фактично дезорганізований. Постійні зміни керівництва, фінансові і політичні моменти», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр наголосив на необхідності посилення роботи органів внутрішніх справ у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та іншими тяжкими злочинами.

Міністр позитивно оцінив роботу попереднього керівника ГУ МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО (УНІАН: наприкінці серпня В.РАЗВАДОВСЬКОГО було призначено начальником Департаменту транспортної міліції МВС України – УНІАН).

«Я позитивно оцінюю роботу РАЗВАДОВСЬКОГО. Але він не зумів примусити працювати міліцію як єдиний організм», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і додав, що не можна добиватися результатів у боротьбі з торгівлею наркотиками та торгівлею людьми тільки завдяки спеціальним відділам.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив нагальну необхідність скоординувати всі служби ГУ МВС України в Харківській області.

Він висловив побажання до начальника ГУ МВС України в Харківській області Анатолія СЛІПЧЕНКА: «Мінімізувати кадрові перестановки».

«Але ситуація з результативністю роботи міліції в Харківській області не найгірша серед усіх областей України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.