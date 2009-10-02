Результати матчів Ліги Європи
Шахтар - лідер групи
Харків. 2 жовтня. УНІАН. Завершилися всі матчі другого туру групового раунду Ліги Європи
Група A
Тимішоара - Динамо (Загреб) 0:3
Андерлехт - Аякс 1:1
Після двох турів: Андерлехт - 4 очки, Динамо 3, Аякс 2, Тимішоара 1
Група B
Валенсія - Дженоа 3:2
Славія (Прага) - Лілль 1:5
Після двох турів: Валенсія - 4 очки, Лілль 4, Дженоа 3, Славія 0
Група C
Гамбург - Хапоель (Тель-Авів) 4:2
Селтік - Рапід (Відень) 1:1
Після двох турів: Рапід - 4 очки, Хапоель 3, Гамбург 3, Селтік 1
Група D
Вентспілс - Херенвен 0:0
Спортинг (Лісабон) - Герта 1:0
Після двох турів: Спортинг - 6 очок, Вентспілс 2, Герта 1, Херенвен 1
Група E
Ромау - ЦСКА (Софія) 2:0
Фулхем - Базель 1:0
Після двох турів: Фулхем - 4 очки, Базель 3, Рома 3, ЦСКА 1
Група F
Галатасарай - Штурм 1:1
Динамо (Бухарест) - Панатінаїкос 0:1
Після двох турів: Галатасарай - 4 очки, Динамо 3, Панатінаїкос 3, Штурм 1
Група G
Левські - Лаціо 0:4
Ред Булл (Зальцбург) - Вільярреал 2:0
Після двох турів: Ред Булл - 6 очок, Вільярреал 3, Лаціо 3, Левські 0
Група H
Шериф - Фенербахче 0:1
Твенте - Стяуа 0:0
Після двох турів: Твенте - 4 очки, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1
Група I
АЕК (Афіни) - Бенфіка 1:0
БАТЕ - Евертон 1:2
Після двох турів: Евертон - 6 очок, Бенфіка 3, АЕК 3, БАТЕ 0
Група J
Шахтар (Донецьк) - Партизан 4:1
Тулуза - Брюгге 2:2
Після двох турів: Шахтар - 6 очок, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0
Група K
Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0
ПСВ Ейндховен - Клуж 1:0
Після двох турів: ПСВ - 4 очки, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1
Група L
Аустрія (Відень) - Насьонал 1:1
Вердер - Атлетік (Більбао) 3:1
Після двох турів: Вердер - 6 очок, Атлетік 3, Насьональ 1, Аустрія 1