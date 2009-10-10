Міліція затримала чоловіка, який убив водія і спалив його автомобіль

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Дев’ятого жовтня міліція затримала жителя одного із селищ Харківської області, який вранці у середу, 7 жовтня, в лісосмузі Харкова, замисливши пограбувати, пострілом з незареєстрованої мисливської рушниці застрелив місцевого жителя, після чого тіло загиблого на його автомобілі відвіз до лісосмуги іншого району міста, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України, автомобіль загиблого зловмисник відігнав до лісосмуги одного з селищ Харківського району і спалив його.

Правоохоронці вилучили зброю у затриманого. Тіло загиблого знайдене.