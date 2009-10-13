Харків 5-й день живе без трамваїв і тролейбусів

Харків. 13 жовтня. УНІАН. П’ятий день поспіль у Харкові триває страйк колективу комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови профкому «Міськелектротрансу» Тамара КАДНОВА, гроші для виплати зарплат на підприємство не надійшли, а напередодні акції протесту колектив на зборах проголосував, що повернення заборгованості із зарплати за 5 місяців буде головною умовою для продовження роботи.

«Всі з’являються на робочі місця, але трамваї і тролейбуси на лінії не виходять», - сказала Т.КАДНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати. 9 жовтня не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу із зарплати на сьогодні становить близько 30 млн. грн.. Загалом керівництво «Міськелектротрансу» очікує отримати близько 38 млн. грн., враховуючи інші свої обов’язкові витрати.

10 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення Міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ та меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».