Результати матчів Ліги чемпіонів

Динамо - Інтер 2:2

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів в групах E-H. Група E Дебрецен – Фіорентина 3:4 (Цвіткович 2, Рудольф 28, Кулібалі 88 - Муту 6, 20, Джилардіно 10, Сантана 37) Ліверпуль – Ліон 1:2 (Бенаюн 41 - Гоналонс 72, Дельгадо 90) Після трьох турів: Ліон - 9 очок, Фіорентина 6, Ліверпуль - 3, Дебрецен 0 Група F Барселона – Рубін 1:2 (Ібрагимович 48 - Рязанцев 2, Караденіз 73) Інтер – Динамо 2:2 (Станкович 35, Самуель 47 - Михалик 5, Лусіо 40 автогол) Після трьох турів: Барселона, Динамо і Рубін - по 4 очки, Інтер 3 Група G Штутгарт – Севілья 1:3 (Елсон 74 - Скіллачі 23, 72, Хесус Навас) Глазго Рейнджерс – Уніря 1:4 (Рікардо 2 автогол - Біласко 32, Лафферті 49 автогол, Маккалок 59 автогол, Маккалок 65 автогол) Після трьох турів: Севілья - 9 очок, Уніря 4, Штутгарт 2, Рейнджерс 1 Група H Олімпіакос – Стандард 2:1 (Мітроглу 43, Столтідіс 90 - Камарго 37) АЗ Алкмаар – Арсенал 1:1 (Мендес 90 - Фабрегас 36) Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Олімпіакос 6, АЗ Алкмаар 2, Стандард 1 В середу грають (у дужках набрані очки): Група A. Бордо (4) – Баварія (4), Ювентус (2) – Маккабі (0) Група B. Вольфсбург (3) – Бешикташ (0), ЦСКА (3) – МЮ (6) Група C. Реал (6) – Мілан (3), Цюріх (3) – Марсель (0) Група D. Порту (3) – АПОЕЛ (1), Челсі (6) – Атлетіко (1)

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