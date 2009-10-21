У Міськелектротрансі – новий начальник

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Новим начальником Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» призначено Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО. Він замінив на цій посаді Олексія ПАЛАНТА.

Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника представив сьогодні на сесії Харківської міськради міський голова Михайло ДОБКІН.

До нового призначення С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ працював заступником начальника Харківського метрополітену.

У своєму виступі він зупинився на проблемах міського електротранспорту і запевнив, що весь свій досвід спрямує на їх розв’язання.