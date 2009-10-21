У Міськелектротрансі – новий начальник
11:24, 21 жовтня 2009Харьків
0 0
Почепецького представили депутатам
Харків. 21 жовтня. УНІАН. Новим начальником Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» призначено Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО. Він замінив на цій посаді Олексія ПАЛАНТА.
|Михайло Добкін
До нового призначення С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ працював заступником начальника Харківського метрополітену.
У своєму виступі він зупинився на проблемах міського електротранспорту і запевнив, що весь свій досвід спрямує на їх розв’язання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter