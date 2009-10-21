21 жовтня валюта не подорожчала

Харків. 21 жовтня. УНІАН. У середу, 21 жовтня, українські банки купують американську валюту в середньому по 8,22 грн./дол., продають – по 8,29 грн./дол. Курс майже не змінився порівняно з 20 жовтня, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,12-8,25 грн./дол., з продажу – в межах 8,27-8,32 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках, за даними Finance.ua, дещо змінився порівняно з 20 жовтня, і сьогодні становить 12,29/12,45 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,10-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,35-12,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 20 жовтня, дещо підвищився і становить 0,2714/0,2840 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2077-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,21 грн./дол., продажу – 8,28 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,12-8,24 грн./дол., з продажу – в межах 8,27-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився з 20 жовтня, і сьогодні становить 12,30/12,46 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,14-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,42-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 20 жовтня, підвищився на 0,8% і становить сьогодні в середньому 0,2691 грн./рубль, продажу – трохи знизився – до 0,2851 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2077-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в столичних банках:

«Хрещатик»: долар США – 8,20/8,30 грн., євро – 12,25/12,45 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,35 грн., євро – 11,80/12,60 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,17/8,27 грн., євро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 21 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,98, до євро – 11,946858, до російського рубля – 0,27337.