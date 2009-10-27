Добкіна й Кернеса завтра допитають у справі про замах на їхнє життя

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС завтра в Апеляційному суді Харківської області будуть давати свідчення у справі про замах на їхнє життя.

Як повідомила кореспонденту УНІАН Наталія ХОРУНЖА, адвокат Олега МЕДВЕДЄВА, який обвинувачується у підготовці вбивства на М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина, сьогодні завершилося перше судове слухання, у ході якого підсудний дав показання суду.

«МЕДВЕДЄВ не визнав своєї вини», - повідомила Н.ХОРУНЖА.

Водночас у короткому виступі, сказала вона, підсудний О.МЕДВЕДЄВ «пояснив, як він у такій ситуації опинився», зокрема, аудіозаписи, які служать для обвинувачення його у замаху на вбивство, «вважає провокаційними». За словами адвоката, О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що «безпосередні записи на плівку» про начебто підготовку до вбивства, «робила та людина, яка брала участь у цій розмові». Н.ХОРУНЖА також сказала, що «наявність монтажу також має місце».

Адвокат повідомила, що засідання суду перенесене на 28 жовтня, і «на ньому будуть допитувати ДОБКІНА й КЕРНЕСА».

Як повідомлялося раніше, О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року за підозрою в організації замаху на життя секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА.

У 2007 році сталися два замахи на життя Г.КЕРНЕСА. У січні біля готелю «Національ» у ту мить, коли секретар міськради виходив з готелю, спрацював вибуховий пристрій, начинений невеликими металевими предметами. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Другий вибух стався у червні того самого року. Пізно вночі, коли Г.КЕРНЕС виходив з міськвиконкому, спрацював аналогічний вибуховий пристрій. Від вибуху постраждав бізнесмен Ігор ЯЛДІН, який виходив з будівлі разом з Г.КЕРНЕСОМ.

За рік до цього - в липні 2006 року – О.МЕДВЕДЄВ потрапив до лікарні швидкої допомоги з численними ножовими пораненнями.

У липні 2008 року Г.КЕРНЕС продемонстрував журналістам аудіозапис, на якому, на його думку, О.МЕДВЕДЄВ обговорює з виконавцем убивство мера Харкова М.ДОБКІНА та секретаря міськради.