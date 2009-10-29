Азербайджанці України пропонують створити Фонд «Скарбниця України»

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу Азербайджанців в Україні виступило з ініціативою створити «Національний фонд Скарбниця України».

Як повідомив кореспонденту УНІАН 1-й заступник Голови ПВКАУ, член національної спілки журналістів, академік (МКА), генерал-полковник Міршахін ІСМАІЛОВ, Представництво ВКАУ ухвалило рішення представити свою пропозицію на розгляд Президенту України Віктора ЮЩЕНКА.

«На сьогоднішній день у багатьох країнах світу, зокрема таких, як США, Англія, Німеччина, Польща, існує така скарбниця. Ми переконані, що Україна, будучи країною із багатою культурною та історичною спадщиною, - йдеться у листі до В.ЮЩЕНКА, - також могла б заснувати такий фонд. Завдяки такому фонду ми змогли б зберегти те, що накопичилося в нашій країні за довгі роки існування нашої держави, та залишити це для наступного покоління як національне надбання прикладного мистецтва (коштовні камені , метал та інші національні скарби)».

Довідка УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Мінюстом України 8 грудня 2006 р. і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. 9 грудня 2008 р. конференція ПВКАУ «Голодомор – злочин проти українського народу» офіційно визнала Голодомор 1933 р. геноцидом, злочином радянської влади проти української нації. ПВКАУ звернулося до Міллі Меджліс Азербайджану з пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 р. Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

У 2009 році ПВКАУ висунуло ініціативу щодо введення українського національного військового костюму для членів Почесної варти під час проведення урочистих заходів міжнародного та державного рівнів, а також запропонувало встановити у Харкові пам’ятника президенту Української народної республіки Михайлу ГРУШЕВСЬКОМУ.