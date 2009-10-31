Аваков очолив штаб боротьби з грипом A/H1N1

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ очолив створений в області оперативний штаб, який має розробити план заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з виникненням та поширенням захворюваності на грип A/H1N1.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

А.АВАКОВ підписав розпорядження про невідкладні заходи щодо запобігання епідемічним ускладненням із захворюваності населення області грипом і ГРВІ, згідно з яким в області створений оперативний штаб, що має розробити план заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу виникненням та поширенням захворювання на грип A/H1N1, який відомий як «Каліфорнія». Очолив штаб особисто А.АВАКОВ.

Також згідно з розпорядженням А.АВАКОВА, втілюється низка заходів, спрямованих на профілактику ситуації та недопущення проникнення вірусу грипу A/H1N1 на територію Харківської області. Зокрема, вводиться «масочний режим» на підприємствах та установах, посилюється епідеміологічний контроль на підприємствах торгівлі, громадському транспорті, в готелях, інших місцях масового перебування жителів області. З 31 жовтня на три тижні призупиняється навчальний процес в усіх закладах освіти та дошкільних, позашкільних закладах, ВНЗ всіх рівнів акредитації та форм власності. Проводиться тотальна диспансеризація дітей, які під час шкільних канікул перебували за межами області, у першу чергу – в областях, де запроваджено карантин.

Обмежується проведення масових заходів та посилюється профілактичний режим у закладах культури, мистецтва та спорту.