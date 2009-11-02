У Харкові міліція трусить аптеки, у яких спекулюють антигрипозними препаратами

Харків. 2 листопада. УНІАН. Працівниками служби боротьби з економічними злочинами МВС України в Харківській області виявлено аптеки, у яких продають антивірусні препарати за завищеними цінами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВСУ в Харківській області, під час перевірки аптек у Харкові правоохоронці у двох випадках встановили, що реалізація лікарського антивірусного препарату «Арбідол» здійснюється за завищеними цінам. За цими фактами проводиться подальша перевірка.

З метою утримання контролю за діяльністю аптек харківського регіону керівником обласної міліції Анатолієм СЛІПЧЕНКОМ поставленні конкретні завдання керівникам відповідних служб та підрозділів. Результатом проведених заходів має бути недопущення підвищення цін на медпрепарати в умовах зростання попиту, створення штучного дефіциту лікарських препаратів. Вищеозначені правопорушення, виявлені під час перевірок, будуть задокументовані та направлені до відповідних установ з метою позбавлення ліцензії. Для забезпечення громадського порядку особовий склад харківської міліції орієнтовано на відпрацювання місць масового скупчення громадян, ринків та інших місць концентрації населення, повідомили в ЦЗГ.