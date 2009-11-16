СБУ порушила справу проти фірми, яка привласнила 130 млн. грн.

Харків. 16 листопада. УНІАН. Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів у сумі 130 млн. грн. посадовими особами однієї з фірм, що входить до харківської торгівельної мережі «Таргет».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, у 2007 та у 2008 році посадові особи однієї з фірм торгівельної мережі отримали у харківській філії державного банку два кредити на загальну суму 130 млн. грн.

Як поручитель за даними кредитними угодами виступила інша комерційна структура з вказаної торгівельної мережі, яка оформила у якості застави, нібито, власну будівлю. У той же час, співробітники СБУ встановили, що ця будівля на момент укладання кредитних угод не належала фірмі-поручителю, а близько двох років перед цим була продана іншій фірмі. При цьому купівлю-продаж будівлі було здійснено без відповідного нотаріального оформлення. Нові власники будівлі встигли підтвердити своє право власності на заставне нерухоме майно ще й за допомогою судового рішення.

Таким чином, своїми неправомірними діями посадові особи комерційної фірми фактично унеможливили звернення заставного майна, оціночна вартість якого складає 300 млн. грн., на користь банківської установи з метою забезпечення кредиту, чим завдали державному банкові майнової шкоди в розмірі 130 млн. грн.

Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за фактом привласнення коштів державного банку порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення майна, вчинене в особливо великому розмірі), повідомили у прес-центрі.