На східному кордоні затримано контрабандиста

Харків. 27 листопада. УНІАН. Співробітники Харківського прикордонного загону затримали порушника, який намагався провезти через державний кордон у Росію 580 одиниць контрабандного одягу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХПЗ, кордон порушив 20-річний мешканець Харківської області, який вивозив на автомобілі «УАЗ» без номерів з України в Росію чоловічі, жіночі куртки та пальта на суму майже 100 тис. грн.

Після того як водій автомобіля проігнорував вимогу правоохоронців зупинитися, прикордонники застосували засіб примусової зупинки «кактус», розстеливши його шляху, і зупинили порушника.

Транспортний засіб із товаром передано до митниці. Міру відповідальності затриманого визначить суд, повідомили у прес-службі.