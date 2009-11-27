Всесвітній Конгрес азербайджанців в Україні привітав співвітчизників зі святом Курбан-Байрам

Харків. 27 листопада. УНІАН. Всесвітній Конгрес Азербайджанців в Україні привітав своїх співвітчизників зі святом Курбан-Байрам.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН 1-й заступник Голови ПВКАУ, академік (МКА), Герой Козацького народу, генерал-полковник Міршахін ІСМАІЛОВ.

«Благословенне свято Курбан, що втілює собою завершеність Ісламу як релігії, посланій людству як дорога морально-етичного порятунку, - це свято, що закликає людей до милосердя, солідарності, братерства і гуманізму», - йдеться у привітанні.

Азербайджанський народ, наголошується у привітанні, «завжди з повагою ставиться до своїх національно-духовних цінностей і традицій. Всі релігійні церемонії, у тому числі і свято Курбан, щорік відзначається в Україні з великою урочистістю».

«Щастя вашим сім`ям та достатку вашим домівкам!» побажав М.ІСМАІЛОВ від імені Представництва ВКАУ кожному із співвітчизників.