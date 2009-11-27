Ющенко стривожений фактом розстрілу українця російськими прикордонниками

Харків. 27 листопада. УНІАН. Україна розраховує на об’єктивне розслідування інциденту на кордоні з Росією.

Про це йдеться у заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКО, розповсюдженій його прес-службою.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що вночі 26 листопада 2009 року на одній із ділянок українсько-російського державного кордону, на території Російської Федерації, внаслідок застосування вогнепальної зброї російськими прикордонниками загинув громадянин України Андрій Якименко.

В.ЮЩЕНКО передав щирі співчуття родинні загиблого. При цьому він висловив особливе занепокоєння тим фактом, що випадки застосування російською стороною вогнепальної зброї на спільному кордоні останнім часом є непоодинокими.

«Україна розраховує на оперативне та об‘єктивне розслідування компетентними органами Російської Федерації всіх обставин інциденту, насамперед, доцільності застосування зброї як засобу припинення правопорушень», – сказав Президент і наголосив на резонансі, який викликали в українському суспільстві такі дії російських прикордонників.

За словами Президента, традиційно українсько-російський державний кордон сприймається громадянами обох країн як кордон дружби та миру, де тісно переплетені економічні, соціальні та культурні відносини між громадянами обох країн.

У такому контексті він висловив очікування на конструктивний підхід російської сторони до питань завершення договірно-правового оформлення державного кордону. «Потрібно відійти від політики необґрунтованих заяв стосовно демаркації спільного кордону та здійснити найближчим часом практичні кроки зі створення спільної демаркаційної комісії та започаткування демаркації», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави висловив упевненість, що врегулювання зазначеного питання є вкрай необхідним та актуальним і дозволить сприймати державний кордон як важливий атрибут держави й мінімізувати протиправну діяльність у прикордонні.

«Закликаю російську сторону до толерантних, послідовних і прогнозованих дій та впевнений, що ми знайдемо порозуміння щодо всіх нагальних питань, пов‘язаних із кордоном», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН - Харків, інцидент стався 26 листопада поблизу Вовчанських хуторів.