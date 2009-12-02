Богословська хоче «порвати» «касту недоторканних»

Харків. 2 грудня. УНІАН. Кандидат на посаду Президента України, харків`янка Інна БОГОСЛОВСЬКА має намір усунути зі всіх рівнів влади «касту недоторканних».

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

За словами народного депутата, в Україні вже давно сформовано свого роду «касту недоторканних», до якої входять співробітники правоохоронних органів, спецслужб, чиновники, функціонери партії влади і державні керівники всіх рівнів. І головний їх привілей - можливість не дотримуватися закону, заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Політик зазначила, що «ще жодної справи з розслідування злочинів за участю високопоставлених чиновників і депутатів так і не було доведено до кінця».

«Заяви нинішнього глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА з приводу резонансних справ, які є сьогодні топ-темами всіх ЗМІ, м`яко кажучи, викликають сумнів у його компетентності й відповідності посаді. Або ж за цим стоїть навмисне бажання замовчати факти, що свідчать про повну деградацію так званої владної еліти», - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, нинішня державна політика спрямована не на зміну існуючого порядку речей, а на цементування кастового устрою українського суспільства.

«Правова держава залишається не більш як фікцією. Найжахливіше, що це навіть не намагаються приховати. Час зробити рішучий крок - усунути зі всіх рівнів влади «касту недоторканних», яка збудувала таку систему безкарності і кругової поруки», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як перші кроки кандидат на пост Президента України пропонує провести повну атестацію працівників МВС, прокуратури, СБУ, судів.

«Одночасно нам потрібно професіоналів підтримати фінансово, посадами тощо. Справжні професіонали розуміють, що не може міністр внутрішніх справ, побувавши на підлозі в аеропорту іноземної держави, і далі продовжувати керувати МВС. Так само, як не може агітувати за окремих політиків і давати свої оцінки кандидатам на пост Президента. МВС - це не філіал політичної партії. І доти, доки їх працівники є одночасно представниками політичних партій, влада завжди буде безкарною, а люди - беззахисними. Тому докорінна департизація правоохоронних органів, судів і армії - обов`язкова умова створення нової системи правосуддя», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

На знімку: Інна БОГОСЛОВСЬКА на одному з мітингів у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА