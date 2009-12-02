Аваков про завод ім. Шевченка: всё будет чётко

Харків. 2 грудня. УНІАН. На сьогоднішній день ситуація на державному підприємстві «Приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченко» знаходиться під державним контролем. Про це в ефірі обласного радіо сказав керівник Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, повідомили у прес-службі губернатора.

«На сьогоднішній день підприємство знаходиться під державним контролем. Керівник санацією, який не має права цією санацією займатися, написав відповідну заяву. Рорушена відповідна кримінальна справа. Найближчим часом буде запропонований державний план санації, тобто виходу з кризи, заводу ім. Шевченка», - заявив голова облдержадміністрації.

За його словами, цей план включає, зокрема, і державні інвестиції за напрямками: випуск устаткування для засобів зв`язку, продовження участі заводу в кооперації з будівництва танків і бронетранспортерів, виробництво систем управління енергостанціями тощо.

«Але цей план не виключає того, що частина майна заводу ім. Шевченка буде реалізована в рахунок погашення боргів підприємства. Але це має відбуватися керовано і за державними цінами, а не за «три копійки», - наголосив А.АВАКОВ.

Він також нагадав, що процес банкрутства заводу був запущений рядом комерційних структур, які добилися рішення Господарського суду про початок санації держпідприємства. Сума претензій - близько 20 млн. гривень.

«Не можна, щоб завод, який створювався не одним поколінням харків`ян, на якому трудяться 2300 чоловік, який задіяний у ряді державних проектів, був фактично проданий за 20 мільйонів гривень», - заявив А.АВАКОВ.