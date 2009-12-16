У харків`янина вилучили на кордоні $1,4 млн.

Харків. 16 грудня. УНІАН. Майже півтора мільйони доларів США вилучили учора ввечері у пункті пропуску «Гоптівка» на кордоні з Росією прикордонники Харківського загону та співробітники митниці у взаємодії зі співробітниками СБУ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, гроші були виявлені у 41-річного жителя Харкова, який перетинав кордон на автомобіль «КІА», користуючись смугою «зеленого коридору».

Під час поглибленого огляду під обшивкою спинки сидіння автомобіля було знайдено 1 млн. 395 тис. американських доларів купюрами номіналом по $50 та $100.

Затриманого, валюту та автомобіль передано в управління СБУ в Харківській області.

За даними прес-служби, що це вже третій у нинішньому році випадок затримання великих партій контрабандної валюти у цьому пункті пропуску. Так, 4 лютого прикордонники та співробітники митниці вилучили під обшивкою легковика 4,5 млн. дол., а 16 червня в аналогічному тайнику – 1,4 млн. дол. та 1 мільйон російських рублів.