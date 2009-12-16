Яценюк відмовився від участі в теледебатах

Харків. 16 грудня. УНІАН. Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився від участі у теледебатах напередодні першого туру президентських виборів.

Про це УНІАН повідомило джерело у Центральній виборчій комісії.

Як зазначив співрозмовник агентства, А.ЯЦЕНЮК відмовився від участі у теледебатах напередодні засідання ЦВК, на якому буде проведено жеребкування щодо графіку теледебатів за державні кошти.

Відкриваючи засідання ЦВК, голова комісії Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що в жеребкуванні візьмуть участь 13 кандидатів на посаду Президента України.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в ЦВК поінформувало, що від участі в теледебатах напередодні першого туру президентських виборів також відмовилися Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО та Володимир ЛИТВИН.