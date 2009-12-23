Україна втратила від голодомору понад 10 мільйонів осіб

Харків. 23 грудня. УНІАН. Служба безпеки України фактично завершила розслідування і готова цього тижня передати до Генеральної прокуратури України кримінальну справу, яку було порушено за фактом геноциду в Україні 1932-1933 років.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це сьогодні на міжвідомчій нараді щодо стану розслідування цієї кримінальної справи Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ доповів заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО.

Зокрема він зазначив, що слідчими СБУ встановлено механізм вчинення геноциду проти українського народу. Йдеться про ізоляцію населення збройними загонами та міліцією, занесення районів та окремих населених пунктів на так звані «чорні дошки», недопущення виїзду за межі населених пунктів, повне вилучення майна, одягу, продуктів харчування, заборону торгівлі, постійне проведення обшуків та репресій. У ході розслідування знайдено 3546 документів, що були розсекречені, у тому числі за підписом Й.Сталіна та інших осіб, які надавали прямі вказівки щодо вчинення цього злочину. Загальні кумулятивні втрати населення України внаслідок Голодомору становлять 10 мільйонів 63 тисячі осіб.

Водночас голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував В.ЮЩЕНКА, що станом на сьогодні виявлено 13613 населених пунктів у 18 регіонах, мешканці яких постраждали від Голодомору. Найбільше постраждали села - їх нараховується 11922. Виявлено 1847,5 тис. жертв Голодомору, близько половини імен яких включено до Національної книги пам`яті. На сьогодні залишилось 995 тис. постраждалих від трагедії, 85% з яких, або 850 тис., охоплені різними видами соціальної допомоги.

Крім того, всього в Україні встановлено 3577 місць масових поховань жертв Голодомору, додатково виявлено у ході слідства 857 таких місць у 2668 населених пунктах, з них впорядковано органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю 3124, щодо решти - ведуться роботи з упорядкування.

У свою чергу, Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО поінформував Президента і учасників наради про те, що стан розслідування кримінальної справи був під постійним контролем ГПУ. Спираючись на матеріали, з якими ознайомився в порядку контролю, він підтвердив, що факт геноциду дійсно мав місце.

В.о. директора Національного інституту пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ додав, що основного удару голод завдав у січні-травні 1933 року, і політичним каталізатором розгорнутих репресій проти селян стала промова Й.Сталіна від 1 січня 1933 року.

Також під час наради, в якій взяв участь голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО, було обговорено питання, пов’язані з судовим розглядом цієї кримінальної справи.

Заслухавши учасників наради, Президент доручив зробити факт передачі справи в Генпрокуратуру публічним, з огляду на соціально-політичний резонанс та моральний аспект цього питання.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу було порушено 22 травня цього року за ч. 1 ст. 442 («Геноцид») Кримінального кодексу України.