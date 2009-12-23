Посол Великобританії оцінив українську горілку

Харків. 23 грудня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР пропонує державі запатентувати на міжнародному рівні бренд особливої української горілки – «Горілка».

Про це Л.ТЕРНЕР заявив у інтерв`ю газеті «Дело» (№ 217 від 23 грудня).

Відповідаючи на запитання, який український продукт він рекомендував би запатентувати, посол зазначив, що це потрібно вирішити самій Україні.

«Але одна пропозиція. Я не великий шанувальник горілки, але мені говорили, що українська горілка набагато краща за російську й шведську горілку. Про це мені говорили висококваліфіковані експерти з Росії та Швеції», - заявив британський дипломат.

Таким чином, на думку Л.ТЕРНЕРА, «напій під назвою «Горілка», який буде широко відомий як особлива горілка з України, був би саме тим брендом, який вам треба було б захищати, щоб уся Європа змогла дізнатися про відмінну українську горілку».