Міліція ловить новорічних лісорубів

Харків. 23 грудня. УНІАН. Працівники міліції затримали кілька десятків порушників, які займалися незаконною вирубкою ялинок в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, останнім часом затримано понад 30 осіб, у яких вилучено більше 3 тисяч ялинок.

Зокрема, один з фактів незаконної вирубки зафіксовано на території Красноградського району. Міліція затримала чоловіка, який намагався реалізувати на території Дніпропетровської області близько 2000 лісових красунь. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду).

Порушнику загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на 3 роки з конфіскацією незаконно добутого, повідомили в прес-службі міліції.