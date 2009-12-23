Міліція накрила склад незаконно виготовленої горілки

Харків. 23 грудня. УНІАН. Харківські правоохоронці виявили оптовий склад лікеро-горілчаних виробів, де зберігалося понад 60 тисяч пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області, спочатку горілка була виявлена в одному з закладів громадського харчування Харкова, а вже потім сліди привели на склад.

Невелика партія горілки виробництва одного з ТОВ Донецька в заклад громадського харчування була доставлена постачальником - одним з ТОВ Харкова. Оптовий склад цієї фірми знаходиться в Ленінському районі Харкова.

Дослідження показало, що в пляшках ємкістю 0,5 л міститься горілка міцністю 37,6%, але напій не відповідає вимогам держстандартів України, а марки акцизного збору сфальшовані.

Правоохоронцями порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (придбання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв).

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановленню джерел надходження вказаних лікеро-горілчаних виробів, повідомили в ЦЗГ.