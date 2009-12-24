Курси валют у банках Харкова

Долар 7,92 - 7,93 грн.

Харків. 24 грудня. УНІАН. На 24 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,925 грн. (продаж - 7,97 грн.), євро - 11,4 грн. (11,42 грн.), Базис - 7,92 (7,98), 11,4 (11,51), Реал-банк - 7,93 (7,99), 11,38 (11,53) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 24 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.8000 (на 23 грудня – 796.9000) 100 EUR – 1137.5117 (на 23 грудня – 1137.8935) 10 RUR – 2.6124 (на 23 грудня – 2.6176).

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