Аваков скликає журналістів
10:48, 28 грудня 2009Харьків
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У брифінгу візьмуть участь Стороженко і Остапчук
Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ проведе брифінг для журналістів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, брифінг торкатиметься питань підготовки до Євро-2012 і пройде за участю заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА та начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА.
Зустріч з представниками преси відбудеться о 14.00 в приміщенні облдержадміністрації.
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