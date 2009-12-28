Аваков скликає журналістів

У брифінгу візьмуть участь Стороженко і Остапчук

Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ проведе брифінг для журналістів. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, брифінг торкатиметься питань підготовки до Євро-2012 і пройде за участю заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА та начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА. Зустріч з представниками преси відбудеться о 14.00 в приміщенні облдержадміністрації.

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