У Харкові на цей раз мінували метро

Харків. 14 січня. УНІАН. Харківська міліція шукає зловмисника, який повідомив про замінування метро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, повідомлення про те, що Харківський метрополітен заміновано, надійшло від невідомого увечері 13 січня.

О 19.30 у тупику станції метро «Холодна Гора» машиністом електропотягу при огляді 5-го вагону було знайдено пакет з предметом циліндричної форми. На місце події терміново виїхали керівники ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, слідчо-оперативна група, вибухово-технічна та кінологічні служби, МНС та бригада швидкої медичної допомоги. Огляд станції та електропотягу тривав понад годину і завершився о 21.00.

В ході огляду правоохоронцями було виявлено регенеративний патрон (фільтр для протигазу). Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Рух потягів не припинявся, евакуація пасажирів не проводилася.

Працівниками міліції триває розшук з метою встановлення особи невідомого, який сповістив про замінування станції метрополітену, повідомили в ЦЗГ.