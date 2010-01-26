Візит Тимошенко до Харкова перенесено на 3 лютого
15:31, 26 січня 2010Харьків
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Програма не зміниться
Харків. 26 січня. УНІАН. Візит Прем’єр-Міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, який мав відбутися в суботу, 30 січня, перенесено на 3 лютого.
|Олександр Фельдман
Він не назвав причину перенесення візиту, зазначивши, що «не треба приїздити в суботу».
За словами О.ФЕЛЬДМАНА, програма візиту не змінилася. Як і раніше, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати ДП «Завод «Електроважмаш», зустрітися зі студентським активом, а також побувати на ряді соціальних об’єктів, фінансування яких проводив уряд.
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