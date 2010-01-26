Візит Тимошенко до Харкова перенесено на 3 лютого

Харків. 26 січня. УНІАН. Візит Прем’єр-Міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, який мав відбутися в суботу, 30 січня, перенесено на 3 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові повідомив народний депутат України від фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

Він не назвав причину перенесення візиту, зазначивши, що «не треба приїздити в суботу».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, програма візиту не змінилася. Як і раніше, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати ДП «Завод «Електроважмаш», зустрітися зі студентським активом, а також побувати на ряді соціальних об’єктів, фінансування яких проводив уряд.