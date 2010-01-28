У Харкові внаслідок пожежі в кіоску загинула жінка

Харків. 28 січня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі в одному з кіосків на вул. Академіка Богомольця загинула жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько 6-ї ранку.

Негайне прибуття до місця виклику двох відділень МНС не врятувало ситуацію – продовольчий кіоск горів на всій площі у 10 квадратних метрів. На вході в кіоск інтенсивно палав холодильник для напоїв, що перешкоджало вільному проходу всередину. Після того як рятівники збили полум’я та ввійшли всередину кіоску, вони побачили тіло продавця, жінки, 1962 р.н. Полум’я відрізало їй вихід назовні, і вона задихнулась чадним газом, повідомили у прес-службі.

За даними МНС, у Харкові та області протягом двох останніх днів сталося 33 пожежі. Загинуло 7 осіб, троє з яких – діти.