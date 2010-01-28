Євро продовжує дешевшати

Харків. 28 січня. УНІАН. У четвер, 28 січня, українські банки купують американську валюту в середньому за 8,09 грн./дол., продають – по 8,13 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 27 січня, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 8,06-8,11 грн./дол., з продажу – у межах 8,12-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках, за даними Finance.ua, знизився на 0,3% порівняно з 27 січня і сьогодні становить 11,32 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 11,46 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,20-11,38 грн./євро, з продажу – в межах 11,42-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 27 січня знизився на 0,7% і становить у середньому 0,2606 грн./рубль, продажі – на 0,3% - до 0,2701 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,09 грн./дол., курс продажу – 8,13 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,07-8,11 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 27 січня і сьогодні становить 11,33 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 11,47 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,25-11,37 грн./євро, з продажу – в межах 11,40-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 27 січня знизився на 1,1% і сьогодні становить 0,2577 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2703 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на 28 січня в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,08/8,13 грн., євро – 11,30/11,50 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,15 грн., євро – 11,25/11,55 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,08/8,15 грн., євро – 11,35/11,60 грн., рубель – 0,2200/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 січня, становить: гривні до долара США – 8,0024, до євро – 11,260977, до російського рубля – 0,26417.