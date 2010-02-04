На Харківщині викрито підпільний конвертаційний центр

Харків. 4 лютого. УНІАН. Правоохоронці викрили у Харківській області двох 35-річних зловмисників, яким інкримінується створення підпільного конвертаційного центру і легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисники шляхом складання фіктивних документів та незаконних операцій на ринку цінних паперів створили низку суб’єктів господарської діяльності, що спеціалізуються на операціях на ринку цінних паперів.

Лише одним із фіктивних підприємств, що були зареєстровані на ім’я організатора «конверту», було приховано податок з доходів фізичних осіб у сумі понад 2,7 млн. грн.

У ході розслідування було встановлено, що за розрахунковими рахунками і за рахунками у цінних паперах упродовж минулого року шахраями було здійснено операцій на загальну суму понад 1,5 млрд. грн. Усі ці господарські операції носили безтоварний характер та проводились з використанням технічних цінних паперів, у тому числі юридичних осіб, видалених з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до санкції суду було одночасно проведено 8 обшуків, накладено арешти на 10 банківських рахунків фірм та особистих рахунків. З метою відшкодування збитків накладено арешт також на рахунки цінних паперів на загальну суму понад 60 млн. грн. Вилучено всю первинну бухгалтерську документацію фіктивних підприємств, 16 печаток, векселі на загальну суму понад 6 млн. грн. Заблоковано на рахунку платіжної карти 1,2 млн. грн.