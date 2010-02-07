На виборчій дільниці в Зачепилівському районі зникли списки виборців

11:53, 07 лютого 2010
Харьків
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Прокурор знає про це

Харків. 7 лютого. УНІАН. На виборчій дільниці №39 в Зачепилівському районі Харківської області зникли списки виборців.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням голову Зачепилівської райдержадміністрації Івана ЗАГНІЯ

За його словами, близько 17.00 6 лютого в Зачепилівське РОВД надійшло повідомлення про те, що на дільниці №39 зникли списки виборців.

«Голова виборчої комісії цієї дільниці разом з посадовцями комісії повідомили, що близько 21.00 06.02.2010 одержали другі екземпляри списків виборців в окружній виборчій комісії в Краснограді», - зазначив І.ЗАГНІЙ.

І.ЗАГНІЙ наголосив, що рішення прокуратури по суті ухвалюватиметься після вивчення всіх обставин 07.02.2010. Про надзвичайну ситуацію повідомлено прокурора району.

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