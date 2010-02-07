БЮТ вестиме відеоконтроль за голосуванням на дільницях

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харкові на всіх виборчих дільницях і на прилеглій до них території буде застосовано відеоконтроль, який дасть змогу фіксувати всі можливі фальсифікації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на народного депутата України від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олексія ЛОГВИНЕНКА.

Так, за словами О.ЛОГВИНЕНКА, нова форма контролю за ходом голосування дозволить виявляти випадки голосування за померлих людей, людей, що змінили місце проживання, а також дозволить фіксувати випадки організованого підвезення для голосування виборців, не зареєстрованих на конкретних дільницях.

О.ЛОГВИНЕНКО додав, що використання відеоконтролю в жодному разі не суперечить чинному законодавству.

«Відзначу, що вживана міра повністю відповідає чинному законодавству і дозволяє фіксувати практично всі види фальсифікацій, які застосовуються на виборчих дільницях, включаючи масове вкидання бюлетенів», - акцентував він.

При цьому народний депутат висловив сподівання, що вибори в Харківській області відбудуться і пройдуть чесно, без фальсифікацій і порушень.