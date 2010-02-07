Ярославський переконаний у змінах на краще після виборів Президента

Варшава. 7 лютого. УНІАН. Один із найбагатших підприємців в Україні Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ переконаний у змінах на краще після виборів нового Президента України, котрого українці вибирають сьогодні у другому турі.

Про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав сьогодні у Варшаві кореспонденту УНІАН у Польщі.

«Думаю, що все буде гаразд», - сказав він після голосування на виборчій дільниці в столиці Польщі, зауваживши, що голосував за рівність для всіх українців.

«Я голосую за рівні правила для всіх українців», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він додав, що на 100% впевнений в позитивних змінах після завершення виборів.

Довідка УНІАН. 50-річний співвласник «Укрсибанку», президент футбольного клубу «Металіст» (Харків) та групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ є головним інвестором та координатором підготовки Харкова до Євро-2012.

Сьогодні у Варшаві відбулося жеребкування команд на Євро-2012, на яку прибув О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.