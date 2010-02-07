UEFA задоволена підготовкою України та Польщі до Євро 2012

Варшава. 7 лютого. УНІАН. Європейська футбольна асоціація (UEFA) задоволена прогресом у підготовці України та Польщі до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив президент UEFA Мішель ПЛАТІНІ учора ввечері у Варшаві.

«За останні два роки виконано масу роботи. Ми задоволені прогресом», - сказав він на прес-конференції напередодні жеребкування команд Євро-2012, котре відбудеться 7 лютого.

«Щоправда, не слідкую за поточним спорудженням стадіонів, але інформація наших експертів свідчить про те, що все йде згідно з планом», - додав він.

М.ПЛАТІНІ назвав одним із найважливіших завдань на сьогодні визначення міст, де відбудуться чвертьфінальні матчі чемпіонату, та підготовка аеропортів в Україні та Польщі з тим, аби могла приїхати максимальна кількість уболівальників.

Президент UEFA також висловив впевненість, що українці та поляки гідно проведуть чемпіонат Євро 2012.

«Ми впевнені, що ця подія буде успіхом України та Польщі», - сказав М.ПЛАТІНІ.

У свою чергу генеральний секретар UEFA Джані ІНФАНТІНО повідомив учора, що UEFA змінила дні розіграшу відбіркових матчів на Євро-2012.

Він відзначив, що тепер відбіркові матчі будуть відбуватися по п’ятницях чи суботах, а наступний – по вівторках, а не як раніше по суботах та середах.