Святаш заявляє, що ПР не допустить третього туру виборів

Харків. 7 лютого. УНІАН. Партія Регіонів захищатиме результати волевиявлення громадян та не допустить проведення третього туру виборів президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції народний депутат України від Партії Регіонів Дмитро СВЯТАШ, відповідаючи на питання журналістів про зібрання людей під будівлею Центральної виборчої комісії в Києві.

«Святкувати потрібно тоді, коли є результат, а ми хочемо захистити результат свого вибору. У 2004 році незаконно був проведений третій тур виборів. Сьогодні ми цього не допустимо», - заявив Д.СВЯТАШ.

«Будь-який мітинг під час виборів – це нормально. І немає значення, яку мету він має. Наша політична сила сьогодні максимально зацікавлена в прозорості, чесності й відсутності фальсифікацій», - зазначив депутат.