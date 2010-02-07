Україна програла Італії стартовий матчі на Кубок Федерації

Харків. 7 лютого. УНІАН. Збірна України з тенісу програла збірній Італії стартовий матч командного чемпіонату світу Fed Cup (Кубок Федерації).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні обидві українські тенісистки Олена і Катерина БОНДАРЕНКО програли свої зустрічі в одиночних розрядах Флавії ПЕННЕТТІ та Франчесці СК’ЯВОНЕ відповідно.

У ці хвилини в Палаці спорту «Локомотив» завершується зустріч у парному розряді (Вікторія КУТУЗОВА, Марія КОРИТЦЕВА - Сара ЕРРАНІ, Роберта ВІНЧІ), у якій веде італійська пара. Незалежно від результату, оскільки «одиночні» зустрічі 6 лютого завершилися з рахунком 1:1, збірна України пропускає вперед збірну Італії.

Італія виходить до півфіналу, а Україні доведеться відстоювати місце в Першій Світовій групі в поєдинку з однією з команд-переможниць Другої Світової групи.