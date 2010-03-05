Матч Металіст – Закарпаття судитиме львів’янин
10:11, 05 березня 2010Харьків
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Гра – у суботу
Харків. 5 березня. УНІАН. Стала відома бригада арбітрів, яка проводитиме матч 19-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст – Закарпаття.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, матч судитиме арбітр Юрій Можаровський (Львів).
Асистенти: Олександр Білорус (Черкаси) і Олександр Корнійко (Миргород).
4-й арбітр - Сергій Берiзка (Київ).
Делегат ФФУ - Анатолій Дяченко (Полтава)
Інспектор ФФУ - Віктор Звягінцев (Донецьк).
Матч відбудеться в суботу, 6 березня, на стадіоні «Металіст». Початок – о 16.00.
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