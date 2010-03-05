Матч Металіст – Закарпаття судитиме львів’янин

Гра – у суботу

Харків. 5 березня. УНІАН. Стала відома бригада арбітрів, яка проводитиме матч 19-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст – Закарпаття. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, матч судитиме арбітр Юрій Можаровський (Львів). Асистенти: Олександр Білорус (Черкаси) і Олександр Корнійко (Миргород). 4-й арбітр - Сергій Берiзка (Київ). Делегат ФФУ - Анатолій Дяченко (Полтава) Інспектор ФФУ - Віктор Звягінцев (Донецьк). Матч відбудеться в суботу, 6 березня, на стадіоні «Металіст». Початок – о 16.00.

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