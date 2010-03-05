Під Харковом згорів MAN з вантажем

Харків. 5 березня. УНІАН. Сьогодні вночі неподалік села Манченки горіла вантажівка MAN з причепом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося близько 4-ї години на автошляху Харків-Київ.

За словами самого водія, він ледь від’їхав від АЗС, коли помітив втрату гаманця. Зупинившись, пішов пішки назад, але двигун при цьому не вимкнув. Напівдорозі він обернувся і помітив полум’я та дим, які виривалися з-під кабіни. Водій кинувся рятувати авто, в кузові та причепі якого знаходився цінний вантаж (косметика та парфумерія), але самостійно загасити вогонь йому не вдалося. МНСників викликали інші водії, що проїжджали поруч.

Підрозділу МНС з Люботина вдалося врятувати лише причеп, який залишався неушкодженим. Вогонь був ліквідований о 4.40.

Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. На місці працює слідча група.