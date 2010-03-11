Стороженко: відставання в будівництві об’єктів Євро-2012 не є критичним

Харків. 11 березня. УНІАН. Віце-президент ФФУ Сергій СТОРОЖЕНКО під час засідання прес-клубу, що сьогодні відбувалося в Будинку футболу, запевнив журналістів у тому, що не слід робити трагедії з невеличких відставань у будівництві об’єктів Євро-2012, повідомляє Інформцентр «Україна-2012».

Затримки в роботі були обумовлені об’єктивними причинами, здебільшого погодними, і найближчим часом графік УЄФА має бути надолужений: «У подібних відставаннях немає нічого негожого. Треба чітко зрозуміти для себе, чи є ця затримка небезпечною. Я, розглянувши всі потрібні графіки, можу чітко заявити, що наразі це питання аж ніяк не критичне», - підкреслив віце-президент ФФУ.

Зараз у деяких ЗМІ активно і не завжди кваліфіковано обговорюється тема невідповідності вже збудованих арен стандартам УЄФА. Пан СТОРОЖЕНКО і в цьому питанні розставив потрібні акценти: «В Україні наразі немає жодного стадіону, який би відповідав повному спектру вимог УЄФА, що постійно модифікуються в руслі безупинного технічного прогресу. Але ж, у цьому немає ніякої проблеми. Остаточний результат нашої роботи можна буде побачити в період з червня 2010 по червень 2011 років».

Директор Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ провів паралелі між державною сферою підготовки до турніру і організаційною. На Місцевий організаційний комітет покладена друга функція: «Наразі в планах МОКу – 57 різноманітних проектів. Чим скоріше ми отримаємо готові об’єкти Євро-2012, тим краще зможемо підготуватися до турніру і втілити все заплановане у життя», - розповів пан ЛУБКІВСЬКИЙ.

За словами керівника МОКу, нині дуже стрімко розвивається волонтерська програма Євро-2012. Доволі скептичні прогнози УЄФА, які ґрунтувалися на розумінні деякої меркантильності української молоді, не підтвердилися. І наразі вже складено доволі солідну базу претендентів у волонтери Чемпіонату Європи.