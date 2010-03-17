Завтра Колесников ознайомиться з ходом підготовки Харкова до Євро-2012

Харків. 17 березня. УНІАН. Завтра, 18 березня, віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНИКОВ здійснить робочий візит до Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Очікується, що віце-прем’єр огляне Міжнародний аеропорт «Харків», де триває будівництво пасажирського терміналу і реконструкція аеродрому, побуває на пункті пропуску через державний кордон «Гоптівка».

Крім того, Б.КОЛЕСНИКОВ проведе нараду в Харківській міськраді, а також візьме участь в урочистому відкритті фінального етапу ІІ Малих Олімпійських ігор «Діти Харкова».