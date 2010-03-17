Завтра Колесников ознайомиться з ходом підготовки Харкова до Євро-2012
13:41, 17 березня 2010Харьків
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Віце-прем’єр проведе нараду
Харків. 17 березня. УНІАН. Завтра, 18 березня, віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНИКОВ здійснить робочий візит до Харкова.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.
Очікується, що віце-прем’єр огляне Міжнародний аеропорт «Харків», де триває будівництво пасажирського терміналу і реконструкція аеродрому, побуває на пункті пропуску через державний кордон «Гоптівка».
Крім того, Б.КОЛЕСНИКОВ проведе нараду в Харківській міськраді, а також візьме участь в урочистому відкритті фінального етапу ІІ Малих Олімпійських ігор «Діти Харкова».
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