У четвер в Україні трохи потеплішає

Харків. 17 березня. УНІАН. 18 березня в Україні трохи потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями. Йтиме невеликий сніг та мокрий сніг, вночі у західній частині, вдень - в Криму та Приазов`ї - помірні опади, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, на півночі Лівобережжя - до 15° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла; у західній та південній частині вночі - 1-6° морозу, в Криму - до 2° тепла, вдень - 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини - до 10° тепла; в Карпатах вночі - 3-8° морозу, вдень - 0-5° морозу.

У Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 5-10° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 5-7° морозу, вдень - 0-2° тепла.