Реконструкцію будинку, що обвалився у Харкові, проводили самовільно

Харків. 18 березня. УНІАН. Реконструкція будинку, що обвалився у Харкові, проводилася самовільно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Згідно з повідомленням, за попередніми оцінками експертів, обвалення огороджувальних елементів фасаду будинку по пр. Правди, 10 загальною площею близько 6 тис. кв. м викликане перевантаженням конструкцій перекриття при бетонуванні.

У Мінрегіонбуді зазначили, що дозвіл було видано лише на виконання підготовчих робіт.

За даними міністерства, власником будівлі та замовником робіт із її реконструкції є ВАТ «Південьдніпроцемент», генеральним підрядником - дочірнє підприємство ТОВ «Інтербудсервіс» - «Рембудмонтаж».

Наказом начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області створено комісію для встановлення причин руйнування. ДП «Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», який належить до сфери управління Мінрегіонбуду, виготовляє проект на усунення наслідків аварії.

Як зазначив міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир ЯЦУБА, сьогодні буде поновлено на посаді начальника Держархбудінспекції Олександра БОНДАРЕНКА.

При цьому в найближчі дні буде змінено керівництво ДП «Укрдержбудекспертиза».

Як повідомляв УНІАН, 15 березня близько 5.00 обвалилася стіна шестиповерхового будинку по проспекту Правди, 10 у Харкові.

За даними прес-служби Головного управління МНС України в Харківській області, зруйновано зовнішню стіну 6-поверхового будинку (з 1-го по 6-й поверх) спорудження 1953 року. Будівля, що прилягає до готелю «Харків», перебувала на реконструкції - добудовували 7-й і 8-й поверхи. Людей у приміщенні, а також перехожих у зоні розльоту уламків на момент руйнування не було.

Фото сайту «Главное»