У Харкові розпочався конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва

Харків. 20 березня. УНІАН. У Харкові розпочався X Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира КРАЙНЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття конкурсу відбулося увечері 19 березня в Харківському академічному театрі опери і балету імені Лисенка (ХАТОБ). У концерті взяли участь володарі Гран-прі та перших премій попередніх конкурсів.

Прослуховування першого, другого і третього турів, яке триватиме до 28 березня, розпочалося сьогодні у великому залі Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату.

Цього року в конкурсі беруть участь 52 молодих виконавці – 27 у молодшій групі (до 13 років) і 25 - у старшій (до 17 років) з 9 країн світу - України, Росії, Угорщини, Білорусі, Молдови, Китаю, Кореї, Японії, Німеччини.

Харківщину представлять 8 учасників – 6 школярів і 2 студенти музичного училища. Гран-прі конкурсу в старшій групі становитиме 2500 євро, у молодшій – 1500 євро.

Журі конкурсу очолює народний артист СРСР і України, професор Ганноверськой вищої школи музики і театру В.КРАЙНЄВ.

Урочисте закриття конкурсу відбудеться 29 березня у Великому залі ХАТОБу. 30 березня у Києві пройде концерт лауреатів конкурсу в Колонному залі Національної філармонії України, а 1 квітня - в Концертному залі Будинку Музики (м. Москва). Лауреатів конкурсу також чекають концерти в інших країнах світу.