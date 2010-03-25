Сьогодні стануть відомі імена заступників Добкіна - ЗМІ

Харків. 25 березня. УНІАН. Сегодня ожидаются главные назначения в облгосадминистрации. На первой сессии Харьковского облсовета с новым губернатором будет представление заместителей Михаила Добкина. Фамилии главных претендентов официально не называют, но по нашей информации утверждены вице-губернатор по гуманитарным вопросам Игорь Шурма (пока трудится на аналогичной должности в мэрии), пише «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на газету «Сегодня».

По аграрным вопросам - Виктор Зверев (останется на своем месте, единственный из команды Арсена Авакова), заместитель и одновременно руководитель аппарата ХОГА Василий Хома (представитель областного штаба ПР во время избирательной кампании). Пока непонятны вакансии утвержденных кандидатур Сергея Кушнарева (брат Евгения Кушнарева, депутат горсовета) и Степана Масельского (глава Балаклейской райгосадминистрации). Главная интрига остается с кандидатурой первого вице-губернатора. Владимир Бабаев написал заявление на увольнение.