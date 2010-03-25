Добкін обіцяє погнати керівників усіх 27 районів Харківщини

Харків. 25 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН планує змінити керівників усіх райдержадміністрацій Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН повідомив сьогодні журналістам, коментуючи нові кадрові призначення в органах державної влади Харківщини.

За його словами, «на 99% будуть оновлені керівники районних державних адміністрацій». Єдиним керівником РДА з 27 райдержадміністрацій Харківщини, зазначив М.ДОБКІН, залишиться нинішній голова Дергачівської РДА Володимир КАЦУБА, подання з проханням залишити якого на цій посаді губернатор направив Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

М.ДОБКІН висловив упевненість, що призначені ним сьогодні виконуючі обов’язки заступників голови Харківської облдержадміністрації будуть затверджені главою держави.

Губернатор також додав, що незабаром будуть призначені нові начальники профільних управлінь облдержадміністрації замість тих, які вже написали заяви про бажання піти з посад, а також замість тих, хто, на його думку, не впорався з роботою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.ДОБКІН оголосив і представив на сесії Харківської облради нових заступників губернатора. Виконуючим обов’язки 1-го заступника голови Харківської ОДА призначений Володимира БАБАЄВ, який до цього виконував обов’язки губернатора після відставки попереднього керівника області Арсена АВАКОВА. В.БАБАЄВ єдиний із заступників, який зберіг свою посаду після зміни губернатора Харківщини.

Виконуючими обов’язки заступників голови Харківської облдержадміністрації призначені також: з питань життєзабезпечення області – Валентин ДУЛУБ (до цього – голова Дзержинської райради Харкова); з питань економіки – Юрій САПРОНОВ (бізнесмен, депутат Харківської міськраи); з питань соціальної політики – Ігор ШУРМА (до цього – заступник міського голови - директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міськради); з питань внутрішньої політики та комунікацій – Євген САВІН; з питань АПК – Віталій АЛЕКСЕЙЧУК. В.о. губернатора з питань організаційно-правових питань, керівника апарату облдержадміністрації призначений Василь ХОМА.