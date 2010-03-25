У Харкові знайшли повішеною студентку одного з вузів міста (доповнена)

Харків. 25 березня. УНІАН. 24 березня в середині дня у гуртожитку знайшли повішеною студентку 3-го курсу Харківського національного економічного університету.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За словами представника ЦЗГ, на місці події встановлено, що тіло студентки було «без видимих ознак насильства». Про те, що сталося, повідомлено батьків дівчини, які проживають в Луганській області.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, трагічна подія сталася в гуртожитку, який знаходиться на проспекті Леніна, 9, неподалік центрального корпусу цього вузу.

Це вже другий подібний трагічний випадок у Харкові впродовж останнього часу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харкові покінчив самогубством студент Національного університету радіоелектроніки.