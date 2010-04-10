У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив
11:31, 10 квітня 2010Харьків
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Повідомляє губернатор Смоленської області
Харків. 10 квітня. УНІАН. У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив.
Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».
«При заходженні на посадку літак Президента Польщі не дотягнув до посадочної смуги, за попередньою версією, зачепився за верхівки дерев, впав і розвалився на частини. У катастрофі ніхто не вижив», - сказав С.АНТУФ’ЄВ.
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