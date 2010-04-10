Харків. 10 квітня. УНІАН. У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив.

Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».

«При заходженні на посадку літак Президента Польщі не дотягнув до посадочної смуги, за попередньою версією, зачепився за верхівки дерев, впав і розвалився на частини. У катастрофі ніхто не вижив», - сказав С.АНТУФ’ЄВ.